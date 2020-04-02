تحرير 1314 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 1314 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 53 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و3 مخالفات شروط الترخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، لتولي النيابة المختصة التحقيق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذبك تنفيذًا لإاتراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.









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وتفقد اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.





وأكد مدير الإدارة العامة المرور على القوات، تطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوى كورونا.





وشدد على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.





كما شدد مدير الإدارة العامة للمرور، على القوات بمنع تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.



