تعرف على تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، موضحا أن الهيئة تشرف على عدد من المشروعات الانتاجية، حيث هناك مشروع ينتج 250 مليون بيض مائدة، وأخر ينتج 2 مليون طائر سنويا، فضلا عن وجود 13 ألف خلية نحل تنتج من 60 إلى 80 طن عسل أبيض.

وأشار "الفولي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك مصنع لمنتجات الألبان ينتج 10 أنواع من الجبن والزبادي، منوها بأنهم يعملون على توفير 1000 منفذ على مدار هذا العام والعام القادم لتسويق تلك المنتجات، وتوفير فرص عمل، حيث أن كل منفذ يوفر فرصتين عمل في المتوسط.

وأضاف مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم تشغيل 312 منفذ حاليا في 19 محافظة من إجمالي الألف منفذ المستهدف إنشائهم، ويوجد 250 منفذ تحت التنفيذ.

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنافذ متنقلة تحوب القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

ودفعت الإدارة العامة للزراعات المحمية بثلاث سيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الألبان والمربى والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنتجات التي يتم طرحها من خلال الوزارة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك تساهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشاكل التكدس والزحام بالأسواق.

وطرح مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، كميات من الخضروات والدواجن والبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في مدن وتوابع مدينة الشلاتين وأبورماد، وذلك من إنتاج نموذج وادي حوضين الزراعات المتكاملة ووادي الدبف بالشلاتين وتشمل أنشطته تشغيل أكثر من 50 صوبة عادية و18 صوبة تعمل بنظام الأكوابونيك، وتنتج كميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان التي يتم بيعها بأسعار مخفضة لأهالي شلاتين.

وقال الدكتور علي حزين، المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة، إن وادي حوضين، يضم مجمع دواجن به عنبرين للتسمين وعنبر للدجاج البياض، ويتم بيع منتجات مجمع الدواجن سواء دجاج التسمين الحي أو البيض بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

ويضم وادي حوضين بالشلاتين مزرعة سمكية نموذحية لإنتاج البلطي الأحمر فائق الجودة، حيث يتم بيع هذه المنتجات عن طريق سيارات المشروع المتنقلة.

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