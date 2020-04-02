أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

سجلت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم الخميس، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.







