أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:03 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
سجلت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم الخميس، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعافي أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بتعافي أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || نتنياهو يدخل الحجر الصحي مجددًا بسبب كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مجددًا الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
 

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