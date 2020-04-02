وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:03 م
وزير التعليم
وزير التعليم
الفجر
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم الخميس، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطالب سيكون مُطالبًا بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

وقال: يستطيع الطالب عمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، مشيرًا إلى مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي بما يتناسب مع أعمارهم.

عناصر المشروع 

وأكد أن عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، متن الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

وقال: إنه سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع للطلبة، الأحد المُقبل، على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى نطمأن أبناؤنا الطلاب.

جدول المشروعات البحثية

ويوم الخميس التاسع من أبريل، سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة".

وتابع الوزير: إذا لم يتوافر الانترنت لدى الطلاب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، مضيفًا أنه متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع الحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

وأكد أن معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالته قائلا: "المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

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