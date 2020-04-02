صحيفة خليجية: الإمارات مثالا للقوة والقدرة على مواجهة التحديات

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:04 م
بن زايد
بن زايد
وكالات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إنه يثق كل من يقيم على هذه الأرض المباركة.

 

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، عن بن زايد قوله إن الدولة بهمة قيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل ووفاء كل مقيم ستبقى مثالاً للقوة والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات ومواصلة الطريق نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمفاجآت.

 

وأشارت الصحيفة الخليجية، إلى  إنها مسيرة وطن مظفرة شامخة بُنيت على أسس قوية من الثبات والمنعة والرفعة والإيمان بأن دولة الإمارات تستحق أن تكون دائماً في أفضل حال، وفي الظرف العالمي الصعب جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد" أكدت دولة الإمارات عبر مواقفها أنها تمتلك كل مقومات القوة اللازمة للتعامل مع الأزمة ودعم الجميع حول العالم دون استثناء لمواجهة التداعيات.

 

 وأضافت الصحيفة: في الوقت الذي كادت دول كاملة أن تترنح وهي تعاني شحاً في المواد الأساسية كانت يد الخير الإماراتية تسابق الزمن لتقديم كل ما يلزم، وعندما تناقلت وسائل الإعلام العالمي مناظر محزنة تعكس خوف مجتمعات تمثلت بالإقبال الهستيري على تخزين الغذاء وغيره .. بقي كل شيء طبيعياً في الإمارات، والجميع يؤمن ويثق بكل موقف للقيادة وهي التي بينت دائماً أن الدولة ستكون بخير كما هي في كل وقت.

 

وقد أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دائماً أن الوطن محصن وقوي ويمتلك القدرة على قهر التحديات ومواصلة المسيرة، وفي الظروف الصعبة بينت المواقف دور سموه العالمي الرائد كواحد من القادة التاريخيين القلائل الذي يمدون شعوبهم وباقي الدول الشقيقة والصديقة وكل المحتاجين بالثقة والأمل والعزيمة في أدق وأخطر المراحل، وقدم نموذجاً بأن البناء بالإنسان والوطن قد أثمر نجاحات وإنجازات بينت فاعليتها في أصعب الظروف التي انعكست على العالم أجمع.

 

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