بوكا جونيورز يكشف حقيقة ضم كافاني

كشف رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خورخي آمور أميال، حقيقة اقتراب مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إدينسون كافاني من الانتقال للفريق.

وقال أميال في حوار مع إذاعة (Splendid) المحلية: "بالطبع يملؤنا الفخر عندما يقول لاعب بحجم كافاني إنه يرغب في ارتداء قميص نادينا، ولكن الواقع أن وضعنا المادي لا يناسب كافاني على الإطلاق".

وأضاف: "كنا نتحدث عن (البيرواني باولو) غيريرو قبل طرح اسم كافاني".

وكان المدافع الكولومبي السابق خورخي بيرموديث، عضو لجنة كرة القدم بالنادي، قد صرح الأحد الماضي، بأنه يتمنى انضمام كافاني للبوكا "في المستقبل القريب".

وأضاف رئيس النادي في تصريحاته: "علينا أن نفكر أكثر في لاعبينا، والإيمان بقدراتهم، ولكن هذا لا يمنع أن كافاني لاعب كبير للغاية".

وكان وكيل النجم الأوروغوياني قد أكد في تصريحات لإذاعة بيلغرانو الثلاثاء، أن هناك أندية عديدة مهتمة بالحصول على خدمات صاحب الـ33 عاماً، بينما لم يتواصل معه أحد من النادي الأرجنتيني.