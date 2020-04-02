الكنيسة الكلدانية تحتفل بقداس مار توما الجديد

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
احتفلت الكنيسة الكلدانية، وعلى راسها البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان، بقداس مار توما الجديد، والتي تعود بحسب المختصين في الليتورجيا الى القرن الثالث الميلادي، أما رتبة القداس الثاني والثالث فنادرًا ما يُحتَفَل بهما لطولهما. 

حيث سابقًا كان يُحتفل بالقداس في الأعياد والتذكارات والآحاد وليس دائمًا، لكن عندما إتحد الكلدان مع الكنيسة الكاثوليكية، صاروا يحتفلون بالقداس يوميًا، أي برتبة اداي وماري التي كانت تتكرر كل يوم بضمنها الآحاد والأعياد.

ونظرًا لتغيير الثقافة والعقلية وحسّاسيَّة الناس وانتشارهم في العالم، ثمة حاجة الى رُتب اُخرى متنوعة، تُنعش صلاة المؤمنين كما فعلت الكنيسة اللاتينية. ولماذا لهم التجديد حلال ولنا حرام؟ وان نصف مؤمنينا يعيش اليوم في الغرب.

ومن هذا المنطلق طرح آباء السينودس عام 2018 فكرة تأليف رتبة جديدة تنبثق من لاهوتنا المشرقي وروحانيته، غير طويلة وبلغة معاصرة بسيطة ومفهومة لمساعدتهم “خصوصًا الشباب” على المشاركة الفعالة والاستفادة من الافكار الروحية واللاهوتية الأساسية في عقيدتنا المسيحية. وقد صادق عليها الكرسي الرسولي وثبَّتها.

كما هو معلوم، كان لكنيسة المشرق رُتب قداس عديدة أتلفها البطريرك ايشوعياب الثالث (649 – 659) وأبقى ثلاثة منها فقط.

التسمية: سميناها قداس مار توما بكونه مبشرَ كنيستنا المشرقية وشفيعها

وايضا تلقى الصلوات وهى، الصلوات الرسمية ورُتب الاحتفال بالاسرار السبعة، صلاة الافتتاح: وضعتُ صلاتين ليختار المُحتَفل إحداها: الاولى “أهّلنا يا ربنا والهنا لنحتفل.. “مقتبسة من صلاة الصبح للآحاد (حوذرا ص 29)، وعدّلتُها لتلائم الاحتفال بالقداس. أما الصلاة الثانية: “أهّلنا اللهم لننهضَ بشوق…” فهي من تأليفي.
والقاء المزمور: اخترتُ مزمورًا يختلف عن المزمور15 الثابت في قداس الأيام “يا رب من يسكن في بيتك..” والحقتُ 14 مزمورًا في نهاية كتاب القداس ليتمكن المُحتَفل من اختيار أحدها بحسب الزمن الطقسي.

وصلاة قبل القراءات: الاُولى من تأليفي، والثانية مقتبسة من صلاة القراءات في قداس الرسل للآحاد مع بعض التعديل.

وايضا صلاة بعد الطلبات: الاُولى من تأليفي، والثانية مقتبسة من صلاة السوباعا 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات كلدان بوابة الفحر الفجر أقباط وكنائس أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ 33 دقيقة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا: "نهايته الشهر دا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ ثلث ساعة

3 عروض أجبرت أحمد فتحي على الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البطريرك يوسف العبسي في رحاب ملك بلجيكا

المدبر البطريركي للكلدان بمصر يحتفل بعيد ختام ظهورات العذراء (صور)

مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك يعقد مؤتمرا بعنوان "الشبيبة" في العراق

بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يحتفل بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الكلندان يحتفل بعيد الميلاد بحضور رئيس جمهورية العراق

الأنبا إبراهيم اسحق يحتفل بعيد العنصرة بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

10:20 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

02:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم