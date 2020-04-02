مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"

قالت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع المحاكم بالعباسية في أسباب حكمها الصادر في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر: إنه ثبت من المعمل الكيماوي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم التاسع محمود حمدي توفيق، للمواد المخدرة والعثور على آثار المخدر (FUB-AMB) "الاستروكس" وجوهر الحشيش المدرجين بالجدول رقم (1) من قانون المخدرات.





وأضافت أنه ثبت من تقارير الطبية الشرعية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم المتوفين إلى رحمة الله تعالى إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية منتشرة بعموم الجسم وهي ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة





وتابعت أن ثبت من إيجابية العثور على آثار للوقود المستخدم في القاطرة "الجرار" محدث الواقعة على بعض الملابس الخاصة ببعض المجني عليهم والتي تم فحصها.





ونوهت بأنه ثبت من خلال التقارير (الطبية) الصادرة من المستشفيات المختلفة بشأن فحص المجني عليهم من لحقتهم اصابات من أن هذه الإصابات عبارة عن حروق بالأجساد متفرقة ومتفاوتة الشدة والدرجة وبعضها كدمات وسحجات.





ولفتت إلى أنه ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثامن مصطفى عبد الحميد محمد نصار هو الكاتب للتوقيعين المقروئين "مصطفى عبد الحميد محمد" "ومسعد رشاد على" اسفل خانة وقت التسليم بدفتر الحضور والانصراف عن يوم الأربعاء الموافق 27-2-2019.

وتابعت أن المتهم الثالث عاطف نصر يوسف محمد هو الكاتب للتوقيعين المقروئين "مصطفى عبد الحميد" "ومسعد رشاد" أسفل خانة وقت الاستلام بدفتر الحضور والانصراف عن يوم الأربعاء الموافق 27-2-2019.



