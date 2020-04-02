مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"
الخميس 02/أبريل/2020 - 01:06 م
مـروة هيـكل
قالت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع المحاكم بالعباسية في أسباب حكمها الصادر في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر: إنه ثبت من المعمل الكيماوي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم التاسع محمود حمدي توفيق، للمواد المخدرة والعثور على آثار المخدر (FUB-AMB) "الاستروكس" وجوهر الحشيش المدرجين بالجدول رقم (1) من قانون المخدرات.
وأضافت أنه ثبت من تقارير الطبية الشرعية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم المتوفين إلى رحمة الله تعالى إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية منتشرة بعموم الجسم وهي ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة
وتابعت أن ثبت من إيجابية العثور على آثار للوقود المستخدم في القاطرة "الجرار" محدث الواقعة على بعض الملابس الخاصة ببعض المجني عليهم والتي تم فحصها.
ونوهت بأنه ثبت من خلال التقارير (الطبية) الصادرة من المستشفيات المختلفة بشأن فحص المجني عليهم من لحقتهم اصابات من أن هذه الإصابات عبارة عن حروق بالأجساد متفرقة ومتفاوتة الشدة والدرجة وبعضها كدمات وسحجات.
ولفتت إلى أنه ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن المتهم الثامن مصطفى عبد الحميد محمد نصار هو الكاتب للتوقيعين المقروئين "مصطفى عبد الحميد محمد" "ومسعد رشاد على" اسفل خانة وقت التسليم بدفتر الحضور والانصراف عن يوم الأربعاء الموافق 27-2-2019.
وتابعت أن المتهم الثالث عاطف نصر يوسف محمد هو الكاتب للتوقيعين المقروئين "مصطفى عبد الحميد" "ومسعد رشاد" أسفل خانة وقت الاستلام بدفتر الحضور والانصراف عن يوم الأربعاء الموافق 27-2-2019.
وذكرت أن المتهم أيمن الشحات عبد العاطي سليمان هو الكاتب للتوقيع المقروء "ايمن العدس" بالصفحة رقم (144) من دفتر توزيع السائقين ومساعديهم على القاطرات على غير الحقيقة باعتبار أن المتهم قد استلم القاطرة (2305) بخانة توقيع السائق.
وأشارت إلى أنه ثبت من خلال خطابي شركتي الاتصالات أن النطاق الجغرافي للهاتف الخاص بالمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد محمد بتاريخ الواقعة 27-2-2019 الساعة 10 صباحًا بمنطقة شبرا الخيمة والساعة 10:47 صباحًا بمنطقة شارع احمد بدوي وتواجد بمنطقة حوش أبو غاطس الساعة 10:53 صباحًا أي بعد وقوع الحادثة، كما ثبت أن النطاق الجغرافي للهاتف الخاص بالمتهم
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
كانت قد عاقبت المحكمة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألفا و263 جنيها، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة، سائق جرار، وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد، بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت بمعاقبة أيمن محمد، سائق جرار، وسامح صبحي فني قطارات، ويحيى سعد الدين، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد، ملاحظ مناورة، بالسجن المشدد 7 سنوات.
المحكمة عاقبت محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج، ومسعد رشاد، مساعد بلوك، بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف، فني حركة بلوك، بالحبس مع الشغل 5 سنوات، ومهدي محمد مهدي، ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل.
وعاقبت أيضًا، محمد عبد العزيز، فني قطارات بالحبس سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
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