أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس في مصر (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 10 جنيهًا للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 3 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 16 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 15 جنيهًا للكيلو.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن حركة البيع والشراء بسوق العبور شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي حيث عادت الي حركتها الطبيعية بعد الاقبال الكثيف خلال الأسبوع الماضي بعدما حاول بعد المستهلكين تخزين كميات وهو أمر غير مبرر حيث أن الإنتاج المصري يكفي احتياجات السوق ولا داع للقلق خاصة وأن جميع السلع متوفرة بصورة طبيعية.

وأضاف النجيب في تصريحات صحفية، أن بعض أنواع الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي ومنها الطماطم والبطاطس والبسلة والملوخية، وبالنسبة للفاكهة شهدت تراجعا في أسعار الفراولة والبرتقال، وفيما يخص الليمون فبالرغم من الاقبال الكبير عليه خلال الأسبوع الماضي الا أن الكميات المتاحة تلبي الاحتياجات والاسعار مناسبة.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، علي ضرورة عدم سعي المستهلكين علي التكالب علي السلع، مؤكدًا أن إنتاج الخضروات والفاكهة يلبي جميع الاحتياجات حتي نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدي كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار "القرش"، أن الوزارة حريصة علي ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنه يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتي لا تتأثر الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث علي السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا علي توفر السلع، ولا داعي للتخزين.

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