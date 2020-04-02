سؤال برلماني للحكومة بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية بالمحافظات

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:08 م
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
عبداللطيف هيبة
تقدمت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات

وأشارت النائبة، في بيان اليوم الخميس، إلى انتشار المواقف العشوائية غير الرسمية وخاصة في المحافظات والمناطق النائية بما يسبب العديد من الأضرار على المنظومة المرورية بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعريفة الأجرة وغيره من القرارات الملزمة للمواقف الرسمية.

وتابعت أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، إلا أن الأمر حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ خاصة وأن مثل هذا القرار لا بد أن يرتبط بإجراءات تنفيذية حاسمة وليس مجرد توجيهات.

وشددت وكيلة المشروعات الصغيرة، على أن المواقف العشوائية ظاهرة سلبية تعادي سيادة الدولة ومن الممكن أن تتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، خاصة المواقف المتواجدة على الطرق السريعة أو المنتشرة على الطريق الدائري.

ونوهت بأن إزالة المواقف العشوائية له العديد من الآثار الإيجابية ومن بينها تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، وإنهاء أزمة التكدس.

ولفتت إلى أن هناك بعض المواقف التي يحتاجها المواطن بشكل ضروري، وعليه فيجب إعادة دراسة الموقف لكل المواقف العشوائية وإزالة غير الضروري منها أما الضروري فيجب معه تجهيز مكان مناسب له ودعمه بالمنظومة المرورية 

وطالبت الحكومة، بتوضيح خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات، وما هي إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المواقف العشوائية على الطريق الدائري.

برلماني يطالب بتسعيرة جبرية عقب استغلال التجار لأزمة كورونا

وفي سياق آخر، قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية على خلفية تفشي كورنا بمصر، وتسبب زيادة عدد الحالات المصابة في زيادة الإقبال على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، ما دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة ليرفعوا الأسعار بنسب تقترب من 50%.

وأوضح في بيان اليوم الخميس، أنه لا بد على الدولة أن تضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويرفعها دون رقيب عليهم في ذلك، مؤكدا ضرورة تحديد الأسعار، لأن عدم وجود تسعيرة موحدة، تنفي عنهم تهمه مخالفة القانون ولوائح الأسعار.

وطالب النائب الدولة، بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات وكذلك بعض أنواع الخضروات التي يزيد الطلب عليها في تلك الآونة، فلا بد على الدولة في وقت الأزمات أن تحدد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة.

وتابع أن هذا من شأنه أن يسهل ضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية، مؤكدا على دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا.

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