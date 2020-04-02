رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بزيادة اختبارات فيروس كورونا ضخمة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتكثيف اختبارات فيروس كورونا بعد أن واجهت حكومته انتقادات لكونها أبطأ من بعض أقرانها الأوروبيين في إجراء فحوصات شاملة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والسكان.





فرض "جونسون" إجراءات أكثر صرامة، مما أدى إلى إغلاق خامس أكبر اقتصاد في العالم، لكن الحكومة واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب قلة عدد أجهزة التهوية وقلة الاختبارات، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





وقال "جونسون"، في رسالة بالفيديو من شقة في داونينج ستريت حيث يعزل نفسه بعد اختبار إيجابي له: "نحن أيضًا نزيد الاختبارات بشكل كبير".





وأضاف: "أريد أن أقول كلمة خاصة عن الاختبار لأنه مهم للغاية. كما قلت لأسابيع وأسابيع، هذه هي الطريقة: هذه هي الطريقة التي سنفتح بها لغز فيروس كورونا، هذه هي الطريقة التي سنهزم بها في النهاية."





اتبعت بريطانيا في البداية مقاربة مقيدة للتوباء لكنها غيرت مسارها بعد أن أظهرت النمذجة أن ربع مليون شخص في البلاد قد يموتون.





وجاءت رسالة "جونسون"، التي نشرت على "تويتر" مساء الأربعاء، بعد تعهدات وزرائه بتسريع كل من اختبار الأجسام المضادة ومولدات المضادات في الأيام المقبلة بعد سلسلة من التصريحات المتناقضة أحيانًا بشأن الأرقام التي تم التحقق منها بالفعل.



