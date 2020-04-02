حرب جديدة.. صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

حصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع وادي دجلة، من أجل ضم محمد عبد العاطي لاعب الوسط.

ونال اللاعب إشادة السويسري رينيه فايلر، والذي أكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة، وسيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء.

ويعد عبد العاطي هدفا أساسيا للزمالك في الموسم المقبل، لذا فأن صفقة النجم الدجلاوي ستشهد حربا شرسة بين القطبين للفوز بخدماته.

وقدم عبد العاطي مستوى أكثر من رائع مع فريق وادي دجلة في المواسم الأخيرة، وهو ماجعله هدفا لكبار الأندية المصرية.

ويعول الأهلي كثيرا على علاقته القوية بمسئولي فريق وادي دجلة في الفوز بخدمات اللاعب، على الرغم من اهتمام الزمالك الكبير بضمه.