عاجل.. توجيهات حكومية مهمة بشأن السلع والأسواق قبل رمضان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا للحكومة؛ لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية العاجلة والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس "كورونا"، وجهود توفير السلع والمنتجات بالأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.





وأشاد مدبولي بمجهودات وزارة التموين؛ في توفير شتى السلع والمنتجات في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، ووجه وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.





ووجه مدبولي الشكر لمختلف أجهزة الدولة التي تبذل الجهد في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وقال: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".





كما توجه بالشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على مجهوداتهم في عمليات التطهير والتعقيم، التي تُجرى لمقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات، وأعرب مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجول بكل حسم، وجدية.





كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للعاملين بوزارة الصحة، وجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، والذين يبذلون جهودًا غير مسبوقة؛ سواء فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي، أو التقصي، أو العزل الصحي، أو تقديم العلاج اللازم، وأكد أن كل من يعمل في الحقل الطبي حاليًا هم بمثابة خط الدفاع الأول، وجميعنا حكومة وشعبا نُقدر جهودهم ونشكرهم عليها.





وتقدم مدبولي، بالشكر للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذين قاموا، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير 7500 مؤسسة حكومية، من بينها مباني وزارة الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الجامعات، والمديريات، ومنشآت أخرى.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



