شاهد.. أول تدريب للأطباء بعد حادث "شهيدات المنيا"

أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، التابعة لوزارة الصحة، عن تنظيم برنامج تدريبي لجميع الأطباء والتمريض غير العاملين بوحدات الرعاية المركزة، لتدريبهم على أساسيات الرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، وذلك في إطار الخطة الطارئة الموضوعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID 19).





ويُعد هذا البرنامج، هو التدريب الأول للأطباء، بعد حادث طبيبات المنيا الشهير، الذي وقع قبل حوالي شهرين من الآن.





يستهدف البرنامج - وفق بيان صحفي اليوم الخميس - تدريب 3 آلاف طبيب و3 آلاف ممرضة كحد أدنى، ويتم تنفيذه في جميع المحافظات في نفس التوقيت، منعًا لتنقل المتدربين بين الأقاليم، مع الالتزام التام بتعليمات الوقاية الصادرة من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بمراعاة الفصل بين أعداد المتدربين، لمنع التجمعات الكبيرة.





يتم تنفيذ البرنامج بواسطة أساتذة من كليات الطب المختلفة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتنسيق مع قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





تحليل بيانات الوضع الوبائي





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



