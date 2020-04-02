تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

شدّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن يعي الجميع أننا حكومة وشعبًا، علينا التزامات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، والذي ترأسه مدبولي؛ لمناقشة عددٍ من القضايا ذات الأولوية العاجلة والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس "كورونا"، وجهود توفير السلع والمنتجات بالأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.





وأضاف مدبولي: هذا ما يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام، لاسيما خلال المرحلة الحالية.





ومن ناحيته قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تنظيم حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.





وأكد في هذا الشأن أن كافة الأمور تسير حاليًا بصورة جيدة، كما أن الموانئ تعمل على أكمل وجه.





كما تناول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات "كورونا"، واستعرض خطوات وإجراءات تطبيق نُظم التعليم عن بعد، والامتحانات إلكترونيًا،





وأشار "شوقي" إلى أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم، وهو ما دعا عددًا من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حاليًا بمصر في مجال التعليم.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



