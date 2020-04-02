الليلة.. عرض فيلم "ليل خارجي" على منصة netfilx

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تعرض منصة netfilx الليلة فيلم "ليل خارجي" للفنان كريم قاسم.

وتدور أحداث فيلم "ليل خارجي" عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويًا في شوارع القاهرة.

ويعد فيلم "ليل خارجي" ثاني أفلام كريم قاسم الذي يُعرض على منصة netfilx،بعدما عُرض له فيلم the first line.

فيلم "ليل خارجي" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عبدالله، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الألفي، بطولة كريم قاسم،شريف دسوقي،منى هلا، بسمة،عمرو عابد،أحمد مجدي.


وفي سياق آخر، يقوم الفنان كريم قاسم حاليًا بتصوير مسلسله الجديد"لما كنا صغيرين"، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة،إنتاج شركة ارت ميكرز لأحمد عبد العاطي، إخراج محمد علي،بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، أشرف زكي.

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