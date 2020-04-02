تقارير إسبانية .. برشلونة لن يتنازل عن ضم مارتينيز ونيمار معاً

تشير عدة تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني لن يتخلى عن فكرة ضم الثنائي، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ولاعبه السابق نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.

وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو في صفحتها الرئيسية اليوم الخميس، أن ضم مارتينيز "أولوية" وضم نيمار "إستراتيجية".





ويعد لاوتارو أهم المطلوبين في برشلونة حالياً لقيادة خط هجوم الفريق، في ظل تألقه بقميص إنتر ميلان هذا الموسم، وتسجيله 16 هدفاً في 30 مباراة مع الفريق.





ويمتد تعاقد مارتينيز حتى 2023 مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في عقده، قابل للتفعيل حتى 15 يوليو.





على الجانب الآخر، ذكرت "دياريو سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي النادي الباريسي يرفضون بشدة فكرة التخلي عن نيمار لأي فريث في المستقبل.





وأضافت الشبكة، أن الصيف المقبل سيشهد شد وجذب كبيرين بين برشلونة وباريس سان جيرمان كما حدث خلال الصيف الماضي، في ظل رغبة نيمار المستمرة في العودة لبرشلونة مرة أخرى.





يذكر أن نيمار غادر برشلونة نحو باريس سان جيرمان، بصفقة وصلت مبلغ 222 مليون يورو عام 2017.