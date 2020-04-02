تقارير إسبانية .. برشلونة لن يتنازل عن ضم مارتينيز ونيمار معاً

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

تشير عدة تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني لن يتخلى عن فكرة ضم الثنائي، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ولاعبه السابق نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.


وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو في صفحتها الرئيسية اليوم الخميس، أن ضم مارتينيز "أولوية" وضم نيمار "إستراتيجية".


ويعد لاوتارو أهم المطلوبين في برشلونة حالياً لقيادة خط هجوم الفريق، في ظل تألقه بقميص إنتر ميلان هذا الموسم، وتسجيله 16 هدفاً في 30 مباراة مع الفريق.


ويمتد تعاقد مارتينيز حتى 2023 مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في عقده، قابل للتفعيل حتى 15 يوليو.


على الجانب الآخر، ذكرت "دياريو سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي النادي الباريسي يرفضون بشدة فكرة التخلي عن نيمار لأي فريث في المستقبل.


وأضافت الشبكة، أن الصيف المقبل سيشهد شد وجذب كبيرين بين برشلونة وباريس سان جيرمان كما حدث خلال الصيف الماضي، في ظل رغبة نيمار المستمرة في العودة لبرشلونة مرة أخرى.


يذكر أن نيمار غادر برشلونة نحو باريس سان جيرمان، بصفقة وصلت مبلغ 222 مليون يورو عام 2017.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار مارتينيز بوابة الفجر برشلونة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة

حرب جديدة.. صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ 19 دقيقة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"

منذ 34 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 17 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا: "نهايته الشهر دا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. برشلونة يصدم نيمار

أبيدال: برشلونة يستهدف نجمين كبيرين في الصيف

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

كوتينيو وسيلة برشلونة لضم نجم إنتر ميلان

تعرف على شروط ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

01:22 م

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

10:20 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم