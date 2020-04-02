قرار تاريخي لمدينة صينية في ظل أزمة كورونا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بأن مدينة شنزن الصينية أقرت قانونًا يمنع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيبدأ العمل بالقانون في مطلع مايو المقبل.

وقالت السلطات في مدينة شنزن الصينية، إن قرار الحظر جاء بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي نسب مصدره إلى لحوم حيوانات برية، وسط محاولات علمية حثيثة للتوصل إلى المصدر الذي نقل الوباء من الحيوانات البرية إلى البشر.

وأضافت السلطات، في بينا لها أن القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة التي ترتبط بالبشر بعلاقة وثيقة، وحظر تناول لحومها هو إجراء عادي في الدول المتقدمة وهونغ كونغ وتايوان.

والجدير بالذكر أن مدينة شنزن هي إحدى المُدن الواقعة جنوب الصين، وتتبع إدارياً مقاطعة قوانغدونغ.

وكانت منظمات دولية للرفق بالحيوان، قد أكدت أن 30 مليون كلب تُذبح سنويا في آسيا لتناول لحومها.

ولكن وجبة طعام الكلاب ليست شائعة في الصين، وأغلب السكان لا يقبلون عليها ولا يرغبون فيها.

وقد تسبب فيروس كورونا حتى الآن في نحو 935 ألف إصابة عالميًا، وما يقرب من 47 ألف حالة وفاة، وهي أرقام تتصاعد باستمرار على مدار الساعة.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.