مروان خوري يهدي أغنية خاصة لـ الأطباء

وجه النجم اللبناني مروان خوري تحية خاصة إلى الطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

وطرح مروان أغنية قصيرة تحمل عنوان "هيدي مش غنية" غناها بصوته الرائع وإحساسه العذب الذي اختصر كل معاني الإنسانية في دقيقة واحدة.

ثم قدم مروان خوري الأغنية إلى شقيقه الإنسان وباسم الإنسانية استطاع أن يدخل الى قلوب الملايين من الناس الملتزمين بالحجر المنزلي فوضع الأصبع على الجرح مؤكدًا أن الذي يحصل في العالم هو امتحان للإنسانية.