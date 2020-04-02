تراجع ملحوظ للواردات المصرية خلال يناير.. والحصيلة 5 مليارات دولار

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له  تراجع حجم ملحوظ للواردات المصرية من السلع خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 5 مليار و32 مليون دولار، مقابل 6 مليار و52 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 18.4%.
 
وكانت أهم السلع المستوردة وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز كلا من البترول الخام بنحو 553 مليون دولار، مقابل 121.5 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 355%، يليها الواردات من القمح بواقع 283.8 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 276.7 مليون دولار في يناير المماثل في عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 15%.
 
وضمت قائمة السلع أيضا، الواردات من محركات ومولدات ومحركات كهربائية 101 مليون دولار، خلال فترة المقارنة، مقابل 65.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 55%، ثم الواردات من خشب ومصنوعاته وبلغت 85 مليون دولار، مقابل 78.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع 8.7%، يليها الواردات من ألبان ومنتجاته وبلغت 62 مليون دولار، مقابل 61.5 مليون دولار، بنسبة زيادة7 .0%، والواردات المصرية من سيارات نقل البضائع وبلغت 36 مليون دولار، مقابل 31 مليون دولار بنسبة ارتفاع 15.6%.
 
وحققت الصادرات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار في يناير عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4%، كما بلغت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3٪.

أخبار تهمك

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 17 ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. استروكس وحشيش كلمات السر في "حادث قطار محطة مصر"

منذ 36 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا: "نهايته الشهر دا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

حرب جديدة.. صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 10 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ نصف ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

01:22 م

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

10:20 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم