تراجع ملحوظ للواردات المصرية خلال يناير.. والحصيلة 5 مليارات دولار

اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له تراجع حجم ملحوظ للواردات المصرية من السلع خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 5 مليار و32 مليون دولار، مقابل 6 مليار و52 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 18.4%.

وكانت أهم السلع المستوردة وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز كلا من البترول الخام بنحو 553 مليون دولار، مقابل 121.5 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 355%، يليها الواردات من القمح بواقع 283.8 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 276.7 مليون دولار في يناير المماثل في عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 15%.

وضمت قائمة السلع أيضا، الواردات من محركات ومولدات ومحركات كهربائية 101 مليون دولار، خلال فترة المقارنة، مقابل 65.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 55%، ثم الواردات من خشب ومصنوعاته وبلغت 85 مليون دولار، مقابل 78.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع 8.7%، يليها الواردات من ألبان ومنتجاته وبلغت 62 مليون دولار، مقابل 61.5 مليون دولار، بنسبة زيادة7 .0%، والواردات المصرية من سيارات نقل البضائع وبلغت 36 مليون دولار، مقابل 31 مليون دولار بنسبة ارتفاع 15.6%.

وحققت الصادرات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار في يناير عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4%، كما بلغت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3٪.



