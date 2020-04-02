تعرف على أعراض فيروس كورونا الجديدة.. أبرزها "الاضطرابات العصبية"

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعتبر أعراض فيروس كورونا المستجد معروفة لسكان العالم، حيث تتلخص في الحمى والسعال وضيق التنفس، ولكن ظهرت تقارير جديدة تتحدث عن وجود أعراض جديد لفيروس كورونا المستجد، وهذا ما نستعرضه معكم في السطور التالية.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقرير يفيد بوجود أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، وهي عبارة عن مجموعة جديدة تضرب الجهاز العصبي والدماغ.

وأوضحات الصحيفة أن من بين الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية"، لافتة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس، حيث يعتقد أطباء الأعصاب حول العالم أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".

وذكرت الصحيفة حالة رجل يبلغ من العمر 74 عامًا، وصل إلى مستشفى في ولاية فلوريدا وكان يعاني الحمى والسعال، وذلك في مطلع مارس الماضي، ليظهر فحص الأشعة السينية أن المريض يعاني الالتهاب الرئوي الحاد، لكن الأطباء لم يروا حاجة في احتجازه بالمستشفى وأمروه بالعودة إلى منزله.

وفي اليوم التالي تدهورت حالته وارتفعت درجة حرارته، فأعاده أفراد عائلته إلى المستشفى، وهناك كان يعاني ضيقا في التنفس ولم يعد قادرا على نطق اسمه أو شرح ما حدثه معه.

وقالت الصحيفة إن الرجل فقد القدرة على الكلام، وكان يعاني أعراض مرض باركنسنون (الشلل الرعاش) ويحرك أطرافه بشكل متشنج، وبعدما اشتبه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، جرى إخضاعه لفحص أكد الأمر.

وبسبب هذه الحالة، ربط الأطباء بين الفيروس وأعراض اضطراب الجهاز العصبي، التي باتت واضحة للغاية على الرجل المسن، ومن ثم أبلغ الأطباء في ولاية ميتشيغان عن حالة مثيرة للقلق، لعاملة في قطاع الطيران في أواخر الخمسينيات من عمرها بعد يومين.

وقال الأطباء إنها تعاني اضطرابات عصبية وتشكو صداعا حادا، وبالكاد استطاعت نطق اسمها وكلمات قليلة أخرى، وقلت نسبة استجابتها للمؤثرات الخارجية مع مرور الوقت.

وبعدما أجرى الأطباء مسحا لدماغها تبين وجود تورم غير طبيعي والتهابات في مناطق عدة به، وفي بعض المناطق ماتت خلايا دماغية.

وتوصل الأطباء إلى أن المريضة تعاني التهاب الدماغ الناخر الحاد، وهو التهاب ينجم عن إصابة الجسم بفيروس، ويعتبر واحدا من المضاعفات النادرة للإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى.

وأوضحت الاختصاصية في طب الأعصاب إليسا فوري، أن هذه الحالات تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة لدى بعض مصابيه، لكن ذلك في حالات نادرة.

وتتفق الحالات المبلغ عنها لاعتلالات الدماغ في الولايات المتحدة مع تقارير أخرى قدمها أطباء في إيطاليا وأنحاء أخرى حول العالم، مثل السكتات والالتهابات في هذا المكان الحساس من الجسم.

وكان المرضى يعانون الهذيان في بعض الحالات، حتى قبل الإصابة بالحمى ومضاعفات الجهاز التنفسي، بحسب ما يقول الطبيب الإيطالي إليساندور بادوفاني، الذي افتتح مستشفاه في جامعة بريشيا وحدة جديدة للمصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون أمراضا عصبية.

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