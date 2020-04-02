النفط يصعد 10% بعد توقعات باتفاق قريب بين روسيا والسعودية

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعاته بشأن التوصل لاتفاق بين روسيا والسعودية قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10% اليوم الخميس بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36 بالمئة، أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل ، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة بالمئة، أو 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.

وقال ترامب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي "دُمر" بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة أمس الأربعاء إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".

وقال مصدر خليجي كبير مطلع لرويترز اليوم الخميس إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بزيادة تخفيضات الإنتاج تسببت في الاضطرابات التي تعاني منها السوق.

وحذر بعض المحللين من أن الطريق لا يزال طويلا قبل الاتفاق على أي خفض في الإنتاج.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكي 13.8 مليون برميل في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون استمرار زيادة هذه المخزونات، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

 

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