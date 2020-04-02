للتواصل مع الجمهور أثناء الحظر.. مكتبة الإسكندرية تعلن عرض أعمالها الفنية والثقافية على قناتها باليوتيوب

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن تواصلها مع جمهورها عبر قناتها علي "اليوتيوب"، من خلال عرض الأعمال الثقافية والفنية الابداعية التي قدمتها علي مدار سنوات بهدف رفع الوعي، الارتقاء بالذوق العام، وإيجاد مجالات تلاقي مع الجمهور، خلال فترة الحظر، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع الاتجاه العالمي الذي يشجع الاطلاع على الأنشطة الثقافية، الفنية، عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود ظرف استثنائي عالمي يحول دون عقد أنشطة أو فعاليات تشارك فيها أعداد كبيرة من الجمهور.

وأضاف أن المكتبة مؤسسة رائدة في مجال العالم الرقمي، ولديها رصيد كبير من الإنتاج الثقافي والفني مثل الأفلام التسجيلية والحفلات الفنية والمؤتمرات وغيرها التي ترغب في اطلاع الجمهور عليه، من مصر وخارجها، وقد اتخذت عدة خطوات في سبيل ذلك منذ فترة، حيث وضعت نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، والآن تقدم أعمالها الثقافية والفنية علي قناة اليوتيوب.

وتعرض مكتبة الإسكندرية مجموعة من الأفلام التسجيلية عن شخصيات لها اسهام تاريخي وثقافي ووطني مثل الرئيس عبد الناصر، الأمام محمد عبده، وسفير السلام بطرس غالي، الفنان فاروق حسني، الفنان آدم حنين وعلي باشا مبارك، وكذلك عدد من الأفلام الوثائقية عن مكتبة الاسكندرية والمنتزه والصوبة الملكية وموسوعة وصف مصر، وحفلات موسيقية للمايسترو راجح داود والفنانين محمد محسن ودينا الوديدي وحنان ماضي ونسمة محجوب وعلي الهلباوي، وفريق مسار اجباري والمولوية وسماعي واوركسترا مكتبة الاسكندرية.

وقد دعا مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إلى زيارة موقعه الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة"، في إطار دعم التعلم الرقمي لدعم التعلم باللغة المصرية القديمة، وتحت عنوان "خليك في بيتك وتعلم الهيروغليفية"، في أثناء فترة حظر حركة المواطنين، كما أقرها مجلس الوزراء لمدة 15 يومًا.

وقالت مكتبة الإسكندرية، في بيان إعلامي يوم الخميس الماضي إنه تم إطلاق المرحلة الأولى منه عام 2015 وهو مشروع طويل الأمد،حيث يتم زيادة محتواه باستمرار سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس.

وأضافت، أنه يعد هذا الموقع أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة وهو يستهدف الدارسين الناطقين باللغة العربية من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين بالغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها، وقد تضمن الموقع على مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية

ويتميز هذا الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة والذي يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار.

ويحتوي القاموس في الوقت الراهن على أكثر من 6500 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها، وهو قاموس تفاعلي يُمَكّن المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6790 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.