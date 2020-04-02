وزير الاتصالات: مستعدون لإجراء الامتحانات إلكترونيا إذا قررت التعليم

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعليم عن بعد يجب أن يكون اتجاه دائم حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، منوهًا بأن الوزارة مستعدة لإجراء امتحانات التربية والتعليم على الوسائل الرقمية حال قررت التعليم ذلك، مشيرًا إلى أن هناك شبكة من الألياف الضوئية لتوصيل 2530 مدرسة ببنك الأسئلة دون الحاجة بربطها بالإنترنت، وهذه الشبكة لا علاقة لها بالإنترنت من قريب أو بعيد.

وأكد "طلعت"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه منذ أيام حدث حالة من التكدس على بعض مكاتب الشركة المصرية للاتصالات الموزعة للشرائح الذكية اللازمة لتشغيل الحاسبات اللوحية "التابليت" لطلاب الثانوية العامة، منوهًا بأنه اتخذ قرار بوقف توزيع الشرائح من خلال المصرية للاتصالات، واللجوء للمدارس والأبنية التعليمية ذات الأفنية لتوزيع الشرائح الذكية لمنع التكدس.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مبادرة من الوزارة بالاشتراك مع الشركات المشغلة للمحمول بمنح الفرق الطبية العاملة بمستشفى العزل 3 آلاف دقيقة و10 جيجابايت تنزيل مجانًا خلال هذا الشهر، كلافتة تقدير واحترام وإجلال لهم، مشيرًا إلى أن مبادرة دعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا تتمثل في تقديم علب طعام تكفي شهر لـ 250 ألف أسرة من العمالة اليومية المتضررة من توقف العمل بكثير من المشروعات، وتم الاتفاق مع شركات المحمول الأربعة على توقف الأنشطة التنافسية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مع إنشاء موقع للعمالة غير المنتظمة لتسجيل بياناتهم به للحصول على دعم وزارة القوى العاملة.

وأشار "طلعت"، إلى أن هناك تباطؤ في المشروعات نتيجة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في بناء تطبيقات مشروع مصر الرقمية، والعمل جاري في تطوير أعمال الوزرات والتطبيقات التخصصية داخل كل وزارة، والتطبيقات التشاركية التي تسمح للوزرات بتبادل المعلومات في إطار خطة الدولة لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الاثنين الماضي لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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