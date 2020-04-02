بسبب كورونا.. أبرز الشركات العالمية التي سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل

في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، لجأت الشركات العالمية، لتوجيه موظفيها، للعمل من المنازل، خوفا من تعرضهم للإصابة، أمثال شركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، حيث وضعوا خطة العمل عن بعد.

بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، أبلغت شركة بايتيدانس الصينية، التي تمتلك موقع (تيك توك) للفيديو، وشركة (تينسينت) العملاقة للألعاب الإلكترونية، موظفيهما بالعمل من البيت، حتى عادت الحياة بالتدريج.

بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، أبلغت شركة بايتيدانس الصينية، التي تمتلك موقع (تيك توك) للفيديو، وشركة (تينسينت) العملاقة للألعاب الإلكترونية، موظفيهما بالعمل من البيت، حتى عادت الحياة بالتدريج.

كما وجهت الشركات الثلاث الكبرى، فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز، موظفيها بالعمل من المنزل، بتوجهات من الرؤساء التنفيذيين للشركات لتقوم الشركات بتعقيم أماكن العمل بشكل دوري.

كما وجهت الشركات الثلاث الكبرى، فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز، موظفيها بالعمل من المنزل، بتوجهات من الرؤساء التنفيذيين للشركات لتقوم الشركات بتعقيم أماكن العمل بشكل دوري.

على خطى شركات التكنولوجيا، أعلنت شركة سناب المالكة للتطبيق الشبابي "سناب شات" خطة العمل عن بعد من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إذ أخبر المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، موظفيه بالعمل من المنزل خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تأجيل قمة الشركاء التي كانت من المفترض أن تنعقد في الأيام المقبلة.

على خطى شركات التكنولوجيا، أعلنت شركة سناب المالكة للتطبيق الشبابي "سناب شات" خطة العمل عن بعد من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إذ أخبر المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، موظفيه بالعمل من المنزل خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تأجيل قمة الشركاء التي كانت من المفترض أن تنعقد في الأيام المقبلة.

قررت شركة أبل السماح لموظفيها العمل من المنزل بداية من 9 مارس الماضى، خاصة في المناطق التي تعاني من تفشى كبير لفيروس كورونا.

قررت شركة أبل السماح لموظفيها العمل من المنزل بداية من 9 مارس الماضى، خاصة في المناطق التي تعاني من تفشى كبير لفيروس كورونا.

وطلبت "جوجل" من جميع موظفيها في أمريكا الشمالية العمل عن بعد حتى يوم 10 أبريل الجاري.

وطلبت "جوجل" من جميع موظفيها في أمريكا الشمالية العمل عن بعد حتى يوم 10 أبريل الجاري.

وطلبت شركة "فيسبوك" من جميع موظفيها في مدينة سياتل الأمريكية، العمل من المنزل.

وطلبت شركة "فيسبوك" من جميع موظفيها في مدينة سياتل الأمريكية، العمل من المنزل.





وقالت شركة "مايكروسوفت": إن جميع الموظفين في منطقة Puget Sound غربي العاصمة واشنطن، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ومدينة نيو جيرسي، قد تلقوا توصيات بالعمل من المنزل.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



