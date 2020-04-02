البورصة تلغي العمليات المنفذة علي "سبيد ميديكال " لعدم إلتزامها بالقوانين

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ألغت البورصة المصرية، العمليات المنفذة على الورقة المالية سبيد ميديكال، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بسبب مخالفة الشركة لأحكام المادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتتضمن المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يحظر مطلقاً التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأى أو كل عمل يؤثر على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، عن موافقة الجمعية العامة العادية لها ، على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 71.32 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة 150.5 مليون جنيه بواقع 2.11 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية 20 قرشاً للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة المصرية أن الزيادة ستوذع على عدد 752.5 مليون سهم ومصاريف إصدار نصف قرش للسهم الواحد وتخصص الزيادة لقدامى المساعمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً أو من حساب الأرصدة الدائنة.



