تسجيل بيانات 333 عاملا غير منتظم للحصول على المنحة ببني سويف

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:29 م
المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي
قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف: إنه تم استقبال وتسجيل بيانات 333 فردا من "العمالة غير المنتظمة" المسجلة بقاعدة البيانات، أو الفئات المتأثرة من تداعيات قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، للاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة وفقا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم تخصيص رقم تليفون أرضى كآلية إضافية للتسجيل، وذلك بهدف التيسير على المواطنين،خاصة الذين ليست لديهم فرصة التسجيل عبر الموقع الإليكتروني لوزارة القوى العاملة.

وأكد متابعته المستمرة مع مسؤولى القوى العاملة لهذا الملف الهام،وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة في تخفيف الأعباء عن الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمجابهة العدوى بالفيروس.

من ناحيته، أكد محمد طلعت، مدير عام القوى العاملة، أنه تم اليوم الخميس، تلقي واستقبال 81 اتصالا لتسجيل البيانات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى 252 اتصالا تم تلقيها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، على الرقم الذي وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتخصيصه بديوان المديرية.

ونوه بأنه يتم استقبال وتلقي الاتصالات بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرًا، من خلال الموظفين المختصين وتسجيل البيانات "الاسم، الرقم القومي"، وتسجيلها على موقع الوزارة.

ولفت إلى أن ذلك بهدف التخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال والسفر لمقر المديرية، فضلا عن منع التزاحم أو التكدسات الذي يمكن أن تترتب على توافد المواطينن على مقر المديرية لتسجيل بياناتهم.

أحدث تطورات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

6 وفيات جديدة

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

تحليل بيانات الوضع الوبائي

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

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