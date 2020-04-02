بسبب هبوط 4 قطاعات .. مؤشرات بورصة الكويت تتراجع بختام التعاملات

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:27 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
 
بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 4 قطاعات ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% خاسراً 45.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4702.11 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.28% خاسراً 65.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5043.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4032.18 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.36%، خاسراً 14.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3932.56 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 90.9 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون دينار كويتى عبر 7736 صفقة.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.14%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%،، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%.
 
وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 14.84%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.96%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.93% ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 8.63%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 6.38%.

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