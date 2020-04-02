تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في هولند، اليوم الخميس، تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و1083 حالة إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14697 حالة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

سجلت وزارة الصحة في هولندا، أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة و134 حالة وفاة جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 48 ألف شخص وما لا يقل عن 946 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الثاني

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

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