بعد سلسة من التراجعات .. مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.12% بختام التعاملات

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:31 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1722.87 نقطة، بعد سلسلة من التراجع نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 149.8 مليون سهم محققة ما قيمته 198 مليون درهم من خلال تنفيذ 3840 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 15 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 
وارتفعت 3 قطاعات بسوق دبي المالي، جاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.37%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 4.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%.

 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة إعمار مولز بنسبة 10.68%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.80%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.83%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 63.2 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.04%.

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