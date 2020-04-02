قوانين الاتحاد الأوروبي صداع في رأس زيدان

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني مأزقاً حقيقاً خلال الموسم المقبل، بشأن قائمة الفريق الأول لكرة القدم.





وبعودة جميع المعارين، سترتفع قائمة لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد لنحو 37 لاعباً، وبالتالي سيضطر زيدان للإستغناء عن 12 لاعباً دفعة واحدة، للإلتزام بقائمة الـ25.





وذكرت صحيفة ماركا في تقريرها اليوم الخميس، أن تلك ليست هي الأزمة الوحيدة التي ستواجه زيدان الموسم المقبل، بل تتمثل الأزمة الكبرى في المقاعد الثلاثة المتاحة للاعبين خارج الإتحاد الأوروبي.





وسيضطر زيدان للإختيار بين السداسي رودريجو جوس ورينير خيسوس وفينيسوس جونيور وتاكيفوسو كوبو وإيدير ميليتاو وجاريث بيل.





وأدى خروج بريطانيا خارج الإتحاد الأوروبي، لإعتبار بيل لاعباً خارج الإتحاد في الموسم المقبل، وسيسري القانون عليه إعتباراً من 1 يناير عام 2021.





وحجز الثلاثي البرازيلي ميليتاو ورودريجو وفينيسيوس أمكانهم في القائمة خلال الموسم الحالي، في حين تم قيد البرازيلي الآخر رينير في فريق الشباب بعد التعاقد معه في يناير، وإعارة الياباني كوبو لمايوركا.





ويجب على زيدان الإختيار بين الخماسي في الصيف القادم، في حال يمكن إمهال بيل حتى مطلع العام المقبل.





ونوهت ماركا، أن ريال مدريد يسعى للتخلص من بيل بفضل تلك الأزمة، بالإضافة للتخلص من راتبه الباهظ مع ريال مدريد.





كما يعمل نادي ريال مدريد على إستخراج جواز سفر إسباني لفينيسيوس، ولكن الأمر قد يمتد حتى صيف 2021.





وأكدت أن رودريجو قد يذهب في إعارة خارج ريال مدريد الموسم المقبل لإكتساب مزيد من الخبرات، لا سيما وأنه سنه مازالت صغيرة، والأمر نفسه قد يحدث لرينير.





على الجانب الآخر، ذكرت ماركا أن فرص كوبو في العودة لريال مدريد قوية للغاية، في ظل إعجاب زيدان بقدراته، ليبقى أهم المرشحين للعودة للنادي الملكي، رفقة النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب الفريق المعار لريال سوسيداد.