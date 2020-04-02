مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 11.4 نقطة بختام أخر جلسة في الأسبوع









سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسراً 11.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1329.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بختام التعاملات بحجم 71.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار.





وقاد التراجع بسوق البحرين المالي، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 51.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.27%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.09%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.45%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.40%.