بنك الكويت المركزي يخفض متطلباته الرقابية بسبب أزمة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
تتخذ الكثير من الدول إجراءات احترازية لمواجهة الاثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا  ومن اهم هذه الدول الكويت التي أصدرت تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين" في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان صحفي إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5 في المئة وتخفيض متطلبات معايير السيولة.

كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.

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