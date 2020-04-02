للمرة الثالثة.. نتنياهو يصدر تعليمات جديدة للإسرائيليين لمواجهة "كورونا"



وشملت القرارت التى اتخذها نتنياهو، تحديد الحركة من والى منطقة "بينى باراك" التى شهدت تفشى الفيروس بصورة كبيرة، والزام المواطنين بإرتداء الكمامات وقت الخروج من المنزل،وادخال جميع القادمين من الخارج الى الفنادق المخصصة للحجر الصحى، علاوة على تقديم منح مالية للأسر التى تعول أطفال، وللمسنين لمواجهة النفقات المالية قبل عيد الفصح.



وخلال الكلمة التى القاها أمس، شدد نتنياهو على أن إسرائيل تواجه تسونامى عالمى وأشار أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإيطالى وعلم منه بعض تفاصيل الكارثة الانسانية التى تعرضت لها إيطاليا، وقام بسؤاله بماذا ينصح؟ أجابه ابدأ بفعل الأمر الصعب أولا ولا تنتظر شىء.



وتابع أن إسرائيل الآن فى مفترق طرق حاسم، وتم إصدار تعليمات بتحديد التنقل للمناطق المصابة مثل "بينى باراك" وبعض الأحياء فى تل ابيب.



وأضاف أنه قد طرأ أخيرًا تحولًا ايجابيًا فى موقف الجمهور اليهودى الذى رفض الانصياع فى بداية الامر لتعليمات الدولة، لكنه استوعب أن ذلك يصب فى مصلحة إسرائيل، وتحقق ذلك بعد جهود من رجال الدين.







وأعلن نتنياهو عن منح مخصصات مالية للأسر متعددة الابناء، وتقرر تخصيص 500 شيكل لكل طفل اقل من 18 عامًا، بما فى ذلك الطفل الرابع فى الترتيب.



كما تقرر تخصيص 500 شيكل أيضًا لكل مُسن، تضاف للمنحة الشهرية التى يتلقاها.



وحول أزمة توفير الكمامات التى تعانى منها إسرائيل حاليًا، شدد نتنياهو على ضرورة وضع المناديل المصنوعة من الاقمشة، واستخدامها على الانف والفم فى الوقت الحالى،لمنع تفشى العدوى فى الأماكن المختلفة.



وفى السياق ذاته ارتفع عدد المصابين بالفيروس ووصل الى 6112 مصاب، 95 منهم فى حالة خطيرة، و129 فى حالة متوسطة، كما ارتفع عدد الوفيات الى 31 حالة حتى الان.







أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، مجموعة من التعليمات الجديدة فى إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل فى إسرائيل.