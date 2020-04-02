أسعار الذهب تتراجع مع استمرار مكاسب الدولار

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تمسك فيه الدولار بمكاسبه، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة في ظل تنامي المؤشرات على ركود بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1586.24 دولار للأونصة بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الأربعاء. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1600.20 دولار للأونصة.


وقال أفتار ساندو مدير أول لتحليلات السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة إن المعدن الأصفر "في مرحلة تذبذب بنطاق محدود بشكل أساسي ومن غير المرجح أن يسجل تحركا كبيرا لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية" مضيفا أن الدولار يضغط على السوق.

وتمسك الدولار بالمكاسب التي حققها أثناء الليل مع تدافع المستثمرين صوب الأمان في أكثر عملات العالم سيولة.

وقال ساندو إن الذهب يقتفي أثر أسواق أخرى في الأجل القصير، لكن "العوامل الأساسية ما زالت داعمة في الأجل الطويل" في ظل تيسير كمي وأسعار فائدة أكثر انخفاضا.

وتوقفت المصانع في أنحاء معظم العالم في مارس آذار، مع تباطؤ كبير في ألمانيا واليابان طغى على تحسن في الصين.

ويُعتبر الذهب استثمارا جذابا في أوقات الضبابية الاقتصادية، ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 2308.41 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 724.25 دولار للأونصة وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.12 دولار للأونصة.

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