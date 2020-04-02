خبير تربوي عن شكوى الوالدين من المشروع البحثي: "لا يعلموا فائدته"

قال الدكتور حسن شحاتة، خبير تربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم تقدم مبادرات مستمرة تهدف للتيسير على الطلاق وأولياء الأمور والمعلمين، مع الحفاظ على مستوى المنتج التعليمي، بحيث يكون المتخرجين في كل فصل دراسي قد انجزوا القدر الكافي والضروري من هذا الفصل الدراسي.





وأكد "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن التعليم تراكمي، وما تم ترحيله من 15 مارس سيتم ترحيله للفصل الدراسة الأعلى دون أن يمتحن فيه، مشددًا على أن التقييم والامتحان عن طريق البحوث يطبق في دول العالم المتقدم تعليميًا، منوهًا بأن التقييم اختلف من المقابلة الشخصية والاختبار الشفوي أو الطريقة الورقية لإجراء ورقة بحثية.





وتابع خبير تربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الشكاوي من أولياء الأمور من التعامل مع المنصات الإلكترونية أمر طبيعي ومشروع، فأي شيء جديد يواجه بالمقاومة؛ لعدم المعرفة بفوائد هذا النظام، ونظرًا لكوننا اعتدنا على التعليم التقليدي، مستدلًا على ذلك بالهوجة التي حدثت على تطبيق التابليت وبنك المعرفة في بداية تطبيقه، بينما الآن يحظى بقبول وإعجاب شديد من الطلاب وأولياء الأمور.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نشر فيديو توضيحي على موقع الوزارة عن كيفية إجراء المشروع البحثي، وذلك يوم الأحد المقبل، معقبا: "هنعمل مثال من الألف للياء".





وأضاف في مقطع فيديو، أن جدول المشروعات البحثية سينشر يوم الخميس المقبل الموافق 9 من أبريل، على موقع الوزارة، وفي الصُحف القومية، وسيتضمن 5 مشروعات لكل سنة دراسية، بحيث يكون للطالب حرية اختيار المشروع الذي يناسبه.





وأوضح أن الطالب الذي لا يتوفر لديه خدمة الإنترنت، يمكنه إجراء البحث مع زملائه، وإذا لم يتوفر أيضا الإنترنت لدى مجموعة عمل البحث، فيمكنهم الاعتماد على المراجع وكتب المدرسة للحصول على المعلومات.





ونوه بأن من سيصحح مشروع البحث ليس معلم الفصل، حيث أن كل مشروع بحثي سيتم توزيعه على من 2 إلى 3 معلمين، لأن كل مشروع يتضمن أكثر من تخصص.





وأضاف أن معلم الفصل دره ارشادي لطلابه، مُعقبًا: "بدل الامتحان الذي كانت مدته ساعتين أعطينا الطلاب 5 أسابيع للعمل كفريق والخروج بمشروع بحثي".





وقال: على سبيل المثال سيتم تحديد 10 عناصر معينة إذا نجح الطالب في اجتياز 5 منهم على الأقل بنجاج، فأن المشروع البحثي سيعتبر مقبول، ومن تلك العناصر كتابة المقدمة، وعدد كلماتها، أو كتابة المراجع الذي حصل الطالب منها على المعلومة.



