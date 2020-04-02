الدولار يحافظ على قوته بعد ارتفاع أسعار النفط

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
شهد سعر الدولار علىالميتوى العالمي حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية، محققا خلالها مكاسب كبيرة، الان انه تخلى عن بعضها بعدما دعمت قفزة بنسبة عشرة بالمئة في أسعار النفط العملات المرتبطة بالسلع الأولية، إلا أن الضبابية المحيطة بجائحة فيروس كورونا أبقت العملة الأمريكية قوية أمام باقي العملات الرئيسية.

وصعدت أسعار النفط بفعل آمال في نجاح الدبلوماسية الأمريكية في إقناع السعودية وروسيا بإنهاء حرب الأسعار التي دفعت أسواق الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، وتقرير لبلومبرج عن مشتريات الصين من النفط.

أدى ذلك لرفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية، حيث صعد الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.6110 دولار، وتعزز الدولار الكندي 0.65 بالمئة إلى 1.4146 دولار كندي.

لكن أمام معظم العملات الرئيسية، ظل الدولار قويا بسبب حالة الارتياح لدى المستثمرين، القلقين حيال التعطيل الكبير للتجارة الدولية الناجم عن وباء كورونا، الناجمة عن حيازة الدولار.

واستقر مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 99.470 بعد تحقيق مكاسب 0.53 بالمئة خلال الليل حيث ارتفعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0947 دولار بعد هبوط بنسبة 0.69 بالمئة أمس الأربعاء.

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