ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
علاء خليف

 

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية موقف نادي ليفربول الإنجليزي من بيع ثنائي الفريق محمد صلاح، وساديو ماني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وارتبط محمد صلاح وساديو ماني بالرحيل عن صفوف نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات الثنائي الموسم المقبل.

 

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي لا تفكر في بيع ثنائي الفريق محمد صلاح أو ساديو ماني خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لجهودهما في الموسم القادم.

 

وأشارت الصحيفة أن نادي ليفربول يثق في استمرار ساديو ماني مع ليفربول خلال الفترة القادمة، رغم العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة القادمة.

 

ويرتبط النجم السنغالي بعقد مع ليفربول حتي 2023 وتسعي إدارة النادي الإنجليزي تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

تصريح مهم لرئيس الوزراء بشأن حظر التجوال

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

3 عروض أجبرت أحمد فتحي على الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

منذ أقل من ساعتين

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

منذ أقل من ساعة

دعوة مستعجلة لمنع فنانة كويتية من دخول مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

حرب جديدة.. صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية لمقيمة بأمريكا عن كورونا وموقف مصر من الفيروس

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

بتكليف رئاسي.. رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى ٢٢٠٠ جنيه

01:13 م

خاص.. هاني شاكر يعلق على أزمة مطربة الكورونا إيناس عز الدين

12:43 م

لاعب غير متوقع..الأهلي يفتح ملف استعادة نجمه لتعويض فتحي

02:18 م

الكشف عن تفاصيل رسالة فتحي المثيرة لـ"فايلر"

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم