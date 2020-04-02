ليفربول يحسم موقفه من رحيل ماني وصلاح إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية موقف نادي ليفربول الإنجليزي من بيع ثنائي الفريق محمد صلاح، وساديو ماني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط محمد صلاح وساديو ماني بالرحيل عن صفوف نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات الثنائي الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي لا تفكر في بيع ثنائي الفريق محمد صلاح أو ساديو ماني خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لجهودهما في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أن نادي ليفربول يثق في استمرار ساديو ماني مع ليفربول خلال الفترة القادمة، رغم العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويرتبط النجم السنغالي بعقد مع ليفربول حتي 2023 وتسعي إدارة النادي الإنجليزي تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة.