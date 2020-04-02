قرار عاجل من وزير النقل للقضاء على زحام القطارات

وجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة.

وشغَّلت هيئة السكة الحديد، 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم، حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الإسكندرية وكفر الدوار، وتشغيل قطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.

وشغَّلت هيئة السكة الحديد، 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم، حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الإسكندرية وكفر الدوار، وتشغيل قطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.

وجاء ذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

- قطار رقم 1115 كفر الدوار الإسكندرية، موعد قيامه 6:30 وموعد الوصول 7:00.





- قطار رقم 1117 كفر الدوار الإسكندرية، موعد قيامه 16:30 وموعد الوصول 17:00.





- قطار رقم 1116 الاسكندرية كفر الدوار، موعد قيامه 14:35 وموعد الوصول 15:10.





- قطار رقم 3004 القاهرة اسوان "مكيف"، موعد قيامه 6:55 وموعد الوصول 18:40.





- قطار رقم 3003 اسوان القاهرة "مكيف"، موعد قيامه 6:55 وموعد الوصول 18:55.





جدير بالذكر أن هيئة السكة السكة الحديد قامت بتشغيل 28 قطارا إضافيا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة، يوم الاثنين 30 مارس الماضي، يصل إجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات إضافية اليوم إلى 33 قطارا إضافيا.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





تحليل بيانات الوضع الوبائي





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



