أسهم اليابان تنهي تعاملاتها على أداء منخفض مع تفاقم تداعيات كورونا









تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي الخميس متأثرة بمخاوف من أن البلاد على شفا أزمة تتعلق بفيروس كورونا مع الارتفاع المستمر في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.





وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 1.37 بالمئة عند 17818.72 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 25 بالمئة منذ بداية العام.





وحذر خبراء الأربعاء من أن اليابان على شفا أزمة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الإصابات بكورونا في أنحاء البلاد، مما يرفع احتمال فرض إجراءات عزل عام وقيود أخرى صارمة على حركة السكان مما سيضر بالنشاط الاقتصادي.





وسجل 28 سهما صعودا على المؤشر نيكي اليوم الخميس مقابل هبوط 196 سهما.





وتكبد سهم جيه.فرونت للتجزئة المشغلة لمتاجر التجزئة الكبيرة ذات الأقسام المتعددة أكبر خسائر بالنسبة المئوية حيث نزل 8.15 بالمئة.





وتصدرت إنبكس كورب المنتجة للنفط الأسهم الرابحة على المؤشر بالنسبة المئوية حيث صعد السهم 4.51 بالمئة.





وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الخميس على انخفاض 1.57 بالمئة.