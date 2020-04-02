إخلاء سبيل نزيلة في دار أيتام بالشرقية متهمة بتصوير زميلاتها

أصدرت نيابة أول العاشر من رمضان قرارا بإخلاء سبيل إحدى نزيلات دار أيتام جمعية "نهر الحياة" للأيتام في العاشر من رمضان، كما قررت إيداعها دار رعاية أخرى.





تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد بلاغا باتهام من أحد المسؤولين بدار أيتام نهر الحياة باتهام " أ س " 17 عاما إحدى نزيلات الدار بتعاطي مخدارت وسوء سلوكها والإعتداء علي خصوصية الدار وتصوير زميلاتها بملابس النوم.





تم ضبط الفتاة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إطلاق سراح الفتاة وإيداعها في دار رعاية أخرى واستعجال تقارير فحص الموبيل وتحليل المخدرات لها.





في الفترة السابقة، تمكنت الشرطة من القبض على عضو في مجلس إدارة دار نهر الحياة، لقيامها بالاعتداء على نزيلة في الدار، تبلغ من العمر 15 عاما، بالضرب مستخدمة عصا في هذا الاعتداء. وذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة فيما أخلت النيابة سبيل لمتهمة بكفالة 10 الاف جنيه على ذمة التحقيقات.



