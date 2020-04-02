إخلاء سبيل نزيلة في دار أيتام بالشرقية متهمة بتصوير زميلاتها
الخميس 02/أبريل/2020 - 02:50 م
سمر السيد
أصدرت نيابة أول العاشر من رمضان قرارا بإخلاء سبيل إحدى نزيلات دار أيتام جمعية "نهر الحياة" للأيتام في العاشر من رمضان، كما قررت إيداعها دار رعاية أخرى.
تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد بلاغا باتهام من أحد المسؤولين بدار أيتام نهر الحياة باتهام " أ س " 17 عاما إحدى نزيلات الدار بتعاطي مخدارت وسوء سلوكها والإعتداء علي خصوصية الدار وتصوير زميلاتها بملابس النوم.
تم ضبط الفتاة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إطلاق سراح الفتاة وإيداعها في دار رعاية أخرى واستعجال تقارير فحص الموبيل وتحليل المخدرات لها.
في الفترة السابقة، تمكنت الشرطة من القبض على عضو في مجلس إدارة دار نهر الحياة، لقيامها بالاعتداء على نزيلة في الدار، تبلغ من العمر 15 عاما، بالضرب مستخدمة عصا في هذا الاعتداء. وذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة فيما أخلت النيابة سبيل لمتهمة بكفالة 10 الاف جنيه على ذمة التحقيقات.
وعلى مستوى المحافظة نفذت لجنة اليوم برئاسة وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل المديرية والمهندسة ثناء فوزي رئيس حي ثان عملية فض الشمع من علي بوابات نادي الشرقية وإعادة فتحه مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الأندية وتعليق كافة الانشطة الرياضية.
وحضر عملية فض الشمع وفتح النادي أعضاء المجلس يتقدمهم خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عبدالمنعم أمين الصندوق والسادة خالد بيومي وكامل رمزي ونرمين الهجرسي وشادي مسعد وخالد سعيد أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور دينمو نادي الشرقية العميد محمد مسعد المدير التنفيذي للنادي.
وفي وقتا سابق، عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مع الاستاذ خالد جعفر نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ احمد عبد المنعم امين الصندوق واللواء محمد مسعد المدير التنفيذي خالد بيومي والاستاذ كامل رمزي نيرمين الهجرسي وشادي مسعد وخالد عابدين عددٍ من أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ هاني عقل مدير الشئون القانونية بالديوان العام، والأستاذه ثناء فوزي رئيسه حي ثان الزقازيق.
جاء ذلك بناءً عن الطلب المقدم من قِبل عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي للحصول علي موافقة محافظ الشرقية لفض الشمع من على بوابات نادي الشرقية الرياضي.
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