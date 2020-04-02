الأجانب يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 324.7 مليون جنيه





أخبار البورصة المصرية





سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 453.3 مليون جنيه بعد إستحواذهم علي نسبة 63.3% من تعاملات السوق اليوم ، بينما بلغت مبيعات العرب والأجانب نحو 324.7 مليون جنيه و128.5 مليون جنيه ، بنسب إستحواذ 4.3% و30.3% علي التوالي.





واستحوذت المؤسسات على نسبة 62.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 379 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، 888.1 ألف جنيه، 234 مليون جنيه، على التوالي.







