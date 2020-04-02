الأجانب يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 324.7 مليون جنيه

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية 

سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 453.3 مليون جنيه بعد إستحواذهم علي نسبة 63.3% من تعاملات السوق اليوم ، بينما بلغت مبيعات العرب والأجانب نحو 324.7 مليون جنيه و128.5 مليون جنيه ، بنسب إستحواذ 4.3% و30.3% علي التوالي.

واستحوذت المؤسسات على  نسبة 62.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 379 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، 888.1 ألف جنيه، 234 مليون جنيه،  على التوالي.


وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،مع ختام  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، مع ارتفاع بالتداولات وإحتفاظ الأسهم بمكاسبها الصباحية، مع ترقب إجتماع البنك المركزي اليوم بشأن تحديد سعر الفائدة

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 528.405 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9455 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 721 نقطة.

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