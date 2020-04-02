فيلم "ليل خارجي" لكريم قاسم على NETFLIX في هذا التوقيت

تبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .

ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركه البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

ويعتبر فيلم ليل خارجي هو الفيلم الثاني لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX حيث يعرض له أيضا الفيلم العالمي The First Line.

كما يستمر كريم قاسم في تصوير دوره في مسلسل لما كنا صغيرين المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن أحدث أعماله مسلسل مملكة أبليس الذي يعرض على الآن منصة شاهد.