المغرب: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة، حسبما قالت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد سجلت في وقت سابق 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد إلى 676.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 29 شخصا، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية كشفت حتى الآن عدم إصابة 2726 شخصا في البلاد بالفيروس.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.