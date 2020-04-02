وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة  بموانئ البحر الأحمر.

وأعلن الوزير أن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة بينما استقبل الميناء بالأمس نفس السفينة  وعلى متنها 68 شاحنة، وقد غادرت السفينتين امل والحرية2 وعلى متنهم 71 شاحنة. 

وأضاف أن ميناء نويبع قد شهد رحلات للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 350 شاحنة على الخط الملاحى نويبع العقبة. 

كما وجه وزير النقل هيئة موانىء البحر الاحمر بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالموانئ واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال رحلات السفر والوصول وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والكشف على أطقم السفن.

أحدث تطورات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

6 وفيات جديدة

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

تحليل بيانات الوضع الوبائي

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر
وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر

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