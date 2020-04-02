حقيقة ترشيح أسماء لخلافة الغندور في رئاسة لجنة الحكام

كشف مصدر داخل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ترشيح بعض الأسماء لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية، بعد مبادرة جمال الغندور بالاعتذار عن استكمال عمل اللجنة خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر إن كل ما أشيع حول ترشيح أسماء بعينها لخلافة الغندور في منصبه، عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة قررت إسناد تلك المهمة إلى الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق الى أي اسماء أخرى.

وشدد المصدر على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أي اسم آخر في هذه الفترة، وأن كل ما يقال عن ترشيح أسماء أخرى غير الثنائي لا أساس له من الصحة.