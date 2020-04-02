أسعار الأسماك اليوم الخميس 2-4-2020 في سوق العبور

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
شهدت الأسواق حالة من الاضطراب خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من محافظات الجمهورية حيث خلف وراءه اصابات تقدم 779 شخص مما ينعكس بدوره على حركة السلع في الاسواق ولا سيما المواد الغذائية التي تشهد اقبال كبير خلال الفترة الحالية.

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 2- 4-2020  في سوق العبور، حيث سجل سعر  سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23  مقابل 22– 26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل  20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

وسجل سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .



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