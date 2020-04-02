تأجيل سداد أقساط "مشروعك" لمدة 6 أشهر في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر.

وأضاف أنه تلقى خطابا من وزارة التنمية المحلية بقيام البنك المركزي بعمل حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلت في تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية "جميع المبالغ المستحقة للدفع لكافة التسهيلات الإئتمانية" وترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر.

وتابع أن ذلك يعني أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر دون فرض أية عوائد وعمولات تأخير على التأجيل.





وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه الاجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة للحد من الأثار السلبية المترتبة من تداعيات خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا، خاصة الفئات الأكثر تأثرا من الأكثر احتياجا أو العمالة غير المتظمة، وأيضا أصحاب المشروعات المتوسطة والضغيرة ومتناهية الصغر.





وأكد المحافظ، أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في مبادرة مشروعك بمجرد صدورها، موجهًا نهى محمد، مدير ميبدرة مشروعك بديوان المحافظة بتوجيه مديري مقرات مشروعك على مستوى مراكز ومدن المحافظة لإعلام المستفيدين من مبادرة "مشروعك" بتلك الإجراءات والتيسيرات التي تأتي في إطار دعم الدولة ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجاوز الآثار والتداعيات المترتبة علي أزمة فيروس كورونا.





أحدث تطورات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





6 وفيات جديدة





وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





تحليل بيانات الوضع الوبائي





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.



