سعر اليورو اليوم الخميس 2-4-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم





استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-4-2020، حيث سجل متوسط سعره نحو 16.81 جنيه للشراء، و 17.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.68 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:





سعر اليورو في البنوك

وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.92 جنيه للشراء، 17.03 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.81 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.70جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو مقابل الجنيه

وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.77 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.83 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.84 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.82 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.















