اتحاد السباحة يوجه الشكر للسيسي بعد عودة اللاعبين من أمريكا

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نشر الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس بيان اليوم الخميس يشكر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه بعودة المصريين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم لاعبي السباحة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

 

وجاء نص البيان على النحو التالي:

 

يتقدم ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة بوافر الشكر وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه الكريم بعودة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية ومن بينهم أبناؤنا من نجوم السباحة المصرية من لاعبين المنتخب المصري للسباحة والمتواجدين بامريكا للدراسة والتدريب مع تحمل نفقات الحجر الصحي لهم .

 

وقد جاء اهتمام الدولة المصرية بعودة أبناء مصر من الخارج في هذه الظروف العصيبة والحرجة لأبعد الحدود ليرسخ في قلوب المصريين أسمي معاني الفخر والانتماء لبلدهم العظيمة.

 

مثنينا بكل آيات الشكر والعرفان علي الجهد الكريم من دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومعالي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب الذي أفضت جهودهم المشكورة لتنفيذ توجيه فخامة الرئيس وكانت محل التقدير من أسرة السباحة المصرية خاصة والرياضيين بصورة عامة.

 

حفظ الله مصرنا الغالية ورئيسها الكريم وكل من تصدي ويتصدي لصونها وأهلها من كل سوء ومكروه.

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